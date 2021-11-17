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Судебные приставы оштрафовали МКК «УльтраДеньги» за рассылку электронных писем в горбольницу Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. ООО МКК «УльтраДеньги» было оштрафовано на 75 тыс. руб. за нарушение закона о коллекторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Свердловской области.

Сотрудник городской больницы Верхней Пышмы взял в ООО МКК «УльтраДеньги» микрокредит, по которому образовалась задолженность. После этого организация начала писать электронные письма в адрес больницы с требованиями вернуть долг.

В ГУ ФССП России по Свердловской области усмотрели в действиях МФО признаки нарушения № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», то есть организация разглашала персональные данные и осуществляла рассылку писем в не установленное законом время.

«Заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области ООО МКК «УльтраДеньги» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 75 тыс. руб.», — резюмировали в ведомстве.
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