Судебные приставы оштрафовали МКК «УльтраДеньги» за рассылку электронных писем в горбольницу Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. В Екатеринбурге судебные приставы наказали юридическое лицо за частые почтовые ...

В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 150 тыс. рублей за слишком частые уведомления об уплате просроченной задолженности

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. В адрес одной из городских больниц Екатеринбурга с декабря 2019 года стали поступать ...

В Екатеринбурге микрокредитную организацию «МКК» могут оштрафовать за телефонные звонки в больницу

С начала года ФССП рассмотрела около 5 тысяч жалоб на коллекторов

УрБК, Москва, 30.05.2017. С начала 2017 года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассмотрели около 5 тыс. ...