Судебные приставы оштрафовали МКК «УльтраДеньги» за рассылку электронных писем в горбольницу Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. В Екатеринбурге судебные приставы наказали юридическое лицо за частые почтовые ...13.03.2020 В Екатеринбурге микрокредитную организацию «МКК» могут оштрафовать за телефонные звонки в больницу
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. В адрес одной из городских больниц Екатеринбурга с декабря 2019 года стали поступать ...15.08.2017 Судебных приставов могут наделить правом административного расследования деятельности коллекторов
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Минюст России разрабатывает законопроект, согласно которому судебные приставы получат ...30.05.2017 С начала года ФССП рассмотрела около 5 тысяч жалоб на коллекторов
УрБК, Москва, 30.05.2017. С начала 2017 года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассмотрели около 5 тыс. ...24.01.2017 В России только 29 коллекторских агентств получили право взимать долги
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. На сегодняшний день в государственном реестре коллекторских организаций ...