В Свердловской области компания «МКК Твой кредит» заплатит 50 тыс. рублей штрафа за навязчивые сообщения с требованием погашения кредитного долга

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Судебные приставы Свердловской области оштрафовали микрофинансовую организацию ПАО ...26.06.2024 Микрофинансовая организация «Платиза.ру» оштрафована за навязчивые телефонные звонки должнице из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Микрокредитная организация (МКК) «Платиза.ру» выплатила штраф в размере 50 тыс. руб. за ...26.01.2024 В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге ООО «МФК Новое Финансирование» заплатит штраф за навязчивые телефонные ...13.07.2021 В Екатеринбурге компанию «Империал» оштрафовали на 200 тыс. рублей за навязчивые звонки должнику
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. В Екатеринбурге ООО «Империал» оштрафовали на 200 тыс. руб. за навязчивые звонки и ...18.03.2021 Компанию «ФинансЦентр Югра» оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозы заемщику из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Екатеринбурге суд оштрафовал микрокредитную компанию (МКК) «ФинансЦентр Югра» на 300 ...