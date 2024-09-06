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06.09.2024

В Свердловской области компания «МКК Твой кредит» заплатит 50 тыс. рублей штрафа за навязчивые сообщения с требованием погашения кредитного долга

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. ООО «МКК Твой кредит» заплатит штраф за навязчивые сообщения с требованием погасить образовавшийся долг по договору займа, которые компания отправляла жителю Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ ФССП России.

Заявительница рассказала, что между ее супругом, который был призван на военную службу, и микрокредитной компанией заключен договор займа, по которому образовалась задолженность. На сотовый телефон супруга стали в большом количестве (более 60 раз в месяц) поступать сообщения с требованием вернуть долг.

Ведомство провело расследование и привлекло ООО «МКК Твой кредит» к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» с назначением штрафа в 50 тыс. руб., который должен быть уплачен не позднее чем в течение 60 дней.
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