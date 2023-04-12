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В Екатеринбурге микрокредитную компанию «МКК СКОРФИН» оштрафовали за частые звонки на 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге оштрафовали микрофинансовую организацию на 300 тыс. руб. за навязчивые звонки женщине. Сотрудники микрокредитной компании ООО «МКК СКОРФИН» требовали оплаты долгов по договору, которые образовались у ее сына.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство с жалобой на микрофинансовое учреждение обратилась женщина. Как следует из документов по материалам административного дела, сотрудники ООО «МКК СКОРФИН» неоднократно звонили гражданке с номера, не зарегистрированного на компанию. Кроме того, один из сотрудников организации представился судебным приставом. Подобные действия являются нарушением закона.

В результате компания ООО «МКК СКОРФИН» привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Организации назначено взыскание в размере 300 тыс. руб.

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