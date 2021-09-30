В Екатеринбурге микрокредитную компанию Max.Credit оштрафовали на 50 тыс. рублей за частые сообщения заемщику

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Екатеринбурге микрокредитную компанию Max.Credit оштрафовали на 50 тыс. руб. за частые текстовые сообщения с альфанумерического номера заемщику, который своевременно не исполнил обязательства по кредитному договору.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство с жалобой на микрокредитную организацию обратился местный житель. Компания посылала ему смс-сообщения по вопросам взыскания просроченной задолженности более четырех раз в неделю, что является нарушением закона.
В результате компанию Max.Credit признали виновной по пункту 2 части 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
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