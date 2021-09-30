УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:44

В Екатеринбурге микрокредитную компанию Max.Credit оштрафовали на 50 тыс. рублей за частые сообщения заемщику

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Екатеринбурге микрокредитную компанию Max.Credit оштрафовали на 50 тыс. руб. за частые текстовые сообщения с альфанумерического номера заемщику, который своевременно не исполнил обязательства по кредитному договору.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство с жалобой на микрокредитную организацию обратился местный житель. Компания посылала ему смс-сообщения по вопросам взыскания просроченной задолженности более четырех раз в неделю, что является нарушением закона.

В результате компанию Max.Credit признали виновной по пункту 2 части 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.09.2021 Компанию «Айди Коллект» оштрафовали на 150 тыс. рублей за звонки екатеринбуржцу с требованиями о погашении долга

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Екатеринбурге ООО «Айди Коллект» по решению суда оштрафовали на 150 тыс. руб. за ...

13.07.2021 В Екатеринбурге компанию «Империал» оштрафовали на 200 тыс. рублей за навязчивые звонки должнику

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. В Екатеринбурге ООО «Империал» оштрафовали на 200 тыс. руб. за навязчивые звонки и ...

25.05.2021 Суд в Екатеринбурге оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки родственникам клиентки

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Суд оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки клиентке из ...

18.03.2021 Компанию «ФинансЦентр Югра» оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозы заемщику из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Екатеринбурге суд оштрафовал микрокредитную компанию (МКК) «ФинансЦентр Югра» на 300 ...

25.02.2021 В Екатеринбурге МКК «Скорость финанс» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения при взыскании просроченной задолженности

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Екатеринбурге ООО МКК «Скорость финанс» оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушения при ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (271)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18