Свердловские приставы оштрафовали руководителя МФО за 400 тыс. звонков клиенту

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В главное управление ФССП России по Свердловской области с жалобой на кредитную организацию обратился местный житель Екатеринбурга. За три дня ему поступило более 4 тыс. 400 звонков продолжительностью 00.00 минут. В результате гендиректор микрокредитной организации привлечена к административной ответственности за психологическое давление.



Установлено, что у гражданина имеется просроченная задолженность перед финансовым учреждением, в связи с чем ему поступали многочисленные звонки с требованием оплатить долг. Также посылались сообщения со скрытой информации об отправителе в рабочие дни с 22.00 до 08.00. Надзорный орган признал подобные действия микрокредитной организации оказанием психологического давления на должника.



По фактам нарушений закона организации был составлен протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и статьи 7, 6 № 230 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».



По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении руководителя компании признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. Постановление вступило в законную силу.