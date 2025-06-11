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В Свердловской области банк оштрафовали на 300 тыс. рублей за психологическое давление на должника

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовало банк за нарушение законодательства при взыскании долгов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В ходе неплановой проверки кредитной организации выяснилось, что банк неоднократно нарушал федеральный закон №230-ФЗ, согласно которому с должником можно видеться не чаще одного раза в неделю. Однако в некоторых случаях кредиторами осуществлялось свыше восьми личных встреч в месяц, также на должника оказывалось психологическое давление.

По результатам проверки кредитную организацию привлекли к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Банку назначен штраф в размере 300 тыс. руб., который был погашен в полном объеме.
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