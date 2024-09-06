В Свердловской области банк заплатил штраф в 100 тыс. рублей за чрезмерное количество сообщений должнице

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Банк выплатил 100 тыс. руб. в качестве штрафа за настойчивые требования вернуть долг по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Так, жительница Первоуральска взяла кредит в одном из банков и накопила задолженность. После чего кредитное учреждение стало требовать возврата долга. За два месяца неплательщице поступило 755 звонков и сообщений. В связи с чем женщина обратилась с заявлением в ГУФССП России по Свердловской области.



Специалисты отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющие функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Свердловской области, провели проверку и привлекли банк к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Банк выплатил штраф вовремя и в полном объеме.