В Свердловской области банк заплатил штраф в 100 тыс. рублей за чрезмерное количество сообщений должнице

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. ООО «МКК Твой кредит» заплатит штраф за навязчивые сообщения с требованием погасить ...11.07.2024 Свердловские приставы оштрафовали микрофинансовую организацию «МКБ» за навязчивые sms с требованием погасить долг по кредиту
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Судебные приставы Свердловской области оштрафовали микрофинансовую организацию ПАО ...26.06.2024 Микрофинансовая организация «Платиза.ру» оштрафована за навязчивые телефонные звонки должнице из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Микрокредитная организация (МКК) «Платиза.ру» выплатила штраф в размере 50 тыс. руб. за ...17.05.2023 В Екатеринбурге микрокредитную компанию «МКК СКОРФИН» оштрафовали за частые звонки на 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге оштрафовали микрофинансовую организацию на 300 тыс. руб. за навязчивые ...10.01.2018 За 2017 год в Свердловской области появилось девять новых коллекторских агентств
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. За 2017 год девять свердловских предприятий включили в государственный реестр ...