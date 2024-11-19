В Екатеринбурге оштрафовали банк на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. В Екатеринбурге банк выплатил 150 тыс. руб. штрафа за навязчивые звонки своему клиенту ...23.09.2024 В Свердловской области банк заплатил штраф в 100 тыс. рублей за чрезмерное количество сообщений должнице
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Банк выплатил 100 тыс. руб. в качестве штрафа за настойчивые требования вернуть долг по ...26.06.2024 Микрофинансовая организация «Платиза.ру» оштрафована за навязчивые телефонные звонки должнице из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Микрокредитная организация (МКК) «Платиза.ру» выплатила штраф в размере 50 тыс. руб. за ...26.01.2024 В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге ООО «МФК Новое Финансирование» заплатит штраф за навязчивые телефонные ...17.05.2023 В Екатеринбурге микрокредитную компанию «МКК СКОРФИН» оштрафовали за частые звонки на 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге оштрафовали микрофинансовую организацию на 300 тыс. руб. за навязчивые ...