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В Екатеринбурге оштрафовали банк на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовал банк на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки своей клиентке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К судебным приставам обратилась жительница Екатеринбурга. Она рассказала, что между ней и банком были заключены договоры на выдачу кредитов, по которым возник долг. В течение нескольких месяцев ей на телефон поступило 109 звонков и смс- сообщений с требованием погасить задолженность.

После проверки банк привлекли к административной ответственности части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Организации был назначен штраф в размере 100 тыс. руб.
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