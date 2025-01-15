В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовал банк на 100 тыс. рублей за навязчивые ...19.11.2024 В Екатеринбурге банк выплатил 150 тыс. рублей штрафа за навязчивые звонки своему клиенту
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. В Екатеринбурге банк выплатил 150 тыс. руб. штрафа за навязчивые звонки своему клиенту ...22.08.2024 Свердловские приставы оштрафовали компанию «МКК Универсального финансирования» за звонки клиентке с угрозами
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Свердловские приставы оштрафовали ООО «МКК Универсального финансирования» на 75 тыс. ...26.01.2024 В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге ООО «МФК Новое Финансирование» заплатит штраф за навязчивые телефонные ...17.05.2023 В Екатеринбурге микрокредитную компанию «МКК СКОРФИН» оштрафовали за частые звонки на 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге оштрафовали микрофинансовую организацию на 300 тыс. руб. за навязчивые ...