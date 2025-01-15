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15.01.2025

В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ ФССП России по региону.

Свердловчанка обратилась к судебным приставам с жалобой. Она пояснила, что взяла кредит в банке и не смогла вовремя погасить задолженность. Девушка утверждала, что ей за 14 дней поступило около 80 звонков от кредитной организации с просьбой вернуть долг.

Банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Организации назначили штраф в размере 75 тыс. руб. Он был погашен в полном объеме.
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