В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ ФССП России по региону.



Свердловчанка обратилась к судебным приставам с жалобой. Она пояснила, что взяла кредит в банке и не смогла вовремя погасить задолженность. Девушка утверждала, что ей за 14 дней поступило около 80 звонков от кредитной организации с просьбой вернуть долг.



Банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Организации назначили штраф в размере 75 тыс. руб. Он был погашен в полном объеме.