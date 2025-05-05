В Свердловской области банк оштрафовали за 60 звонков женщине

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовало банк за навязчивые звонки женщине, которая не имела задолженности, с требованием погасить долг по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



К приставам обратилась жительница региона, сообщив, что не заключала кредитный договор с финансовой организацией. На сотовый телефон женщины поступило свыше 60 звонков за определенный период. Свердловчанка также отметила, что ее супруг имел долговые обязательства перед банком.



По результатам проверки кредитную организацию привлекли к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Банку назначен штраф в размере 50 тыс. руб., который уплачен в полном объеме.