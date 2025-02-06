В Свердловской области оштрафовали микрокредитную компанию за 105 звонков должнику

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице ...15.01.2025 В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. ...18.12.2024 В Екатеринбурге оштрафовали банк на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовал банк на 100 тыс. рублей за навязчивые ...23.09.2024 В Свердловской области банк заплатил штраф в 100 тыс. рублей за чрезмерное количество сообщений должнице
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Банк выплатил 100 тыс. руб. в качестве штрафа за настойчивые требования вернуть долг по ...17.05.2023 В Екатеринбурге микрокредитную компанию «МКК СКОРФИН» оштрафовали за частые звонки на 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге оштрафовали микрофинансовую организацию на 300 тыс. руб. за навязчивые ...