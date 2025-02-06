В Свердловской области оштрафовали микрокредитную компанию за 105 звонков должнику

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области оштрафовали микрокредитную компанию «МКК СФ» за нарушение законодательства по возврату просроченной задолженности, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.



В заявлении девушка сообщила, что между ней и организацией был заключен договор займа, по которому образовался долг. Сотрудники «МКК СФ» сделали ей 105 звонков с требованием выплатить задолженность.



По итогам проверки компанию привлекли к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», наложив штраф в размере 50 тыс. руб. Штраф был уплачен в полном объеме.