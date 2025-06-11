УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:21

В Свердловской области оштрафовали банк за 170 звонков и смс-сообщений должнику

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В Свердловской области оштрафовали банк за навязчивые звонки и сообщения местному жителю с требованием погасить долг. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Уточняется, что за два месяца на сотовый телефон мужчины поступило более 170 звонков и смс-сообщений. Поводом для обращений стала образовавшаяся у мужчины задолженность по ранее заключенному кредитному договору.

Проверка показала, что банк нарушал требования ФЗ № 230-ФЗ при работе с просроченной задолженностью. Финансовую организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тыс. руб.
