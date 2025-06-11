В Свердловской области оштрафовали банк за 170 звонков и смс-сообщений должнику

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовало банк за навязчивые звонки женщине, ...05.05.2025 В Свердловской области банк оштрафовали за 440 звонков должнице
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовало банк за навязчивые звонки своей ...06.02.2025 В Екатеринбурге микрокредитную компанию оштрафовали за 156 звонков клиентке с требованием погасить долг
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице ...15.01.2025 В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. ...18.12.2024 В Екатеринбурге оштрафовали банк на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовал банк на 100 тыс. рублей за навязчивые ...