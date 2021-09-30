В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге ООО «МФК Новое Финансирование» заплатит штраф за навязчивые телефонные звонки и сообщения своему клиенту, накопившему долг по займу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Потерпевший рассказал, что на его сотовый телефон и телефон супруги от сотрудника «МФК Новое Финансирование» в течение суток поступили 135 смс-сообщений и 191 звонок с грубым требованием погасить задолженность.



После проверки ООО «МФК Новое Финансирование» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 150 тыс. руб.



Штраф погашен в полном объеме.