В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Екатеринбурге ООО «Айди Коллект» по решению суда оштрафовали на 150 тыс. руб. за ...13.07.2021 В Екатеринбурге компанию «Империал» оштрафовали на 200 тыс. рублей за навязчивые звонки должнику
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. В Екатеринбурге ООО «Империал» оштрафовали на 200 тыс. руб. за навязчивые звонки и ...25.05.2021 Суд в Екатеринбурге оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки родственникам клиентки
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Суд оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки клиентке из ...24.10.2019 В Свердловской области «Первое коллекторское бюро» оштрафовано за навязчивые звонки клиенту банка
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Свердловской области НАО «Первое коллекторское бюро» оштрафовано за навязчивые звонки ...11.10.2019 В Екатеринбурге коллектроское агентство НАО «ПКБ» оштрафовали за требование погасить долги у тезки должника
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Коллекторское агентство НАО «ПКБ» заплатит штраф 50 тыс. руб. за требование погасить ...