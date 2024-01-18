Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...15.01.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области с конца декабря выросли на 0,64%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с ...30.12.2021 Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,18%
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 ...27.08.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,39%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 16 ...19.08.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...