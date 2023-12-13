В России 28,6% заемщиков имеют более трех открытых кредитов, 8,6% — более пяти

УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных ...24.01.2023 НБКИ: В России доля граждан с самыми крупными кредитами в структуре заемщиков за год выросла на 1,2 процентного пункта
УрБК, Москва, 24.01.2023. В России в декабре 2022 года доля заемщиков с самыми крупными кредитами (на сумму более 3 млн ...14.08.2018 Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами увеличилась до 5,62%
УрБК, Москва, 14.08.2018. Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами по итогам I полугодия ...30.05.2016 В Свердловской области более 276 тыс. жителей имеют более двух кредитов
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2016. Свердловская область заняла третье место среди регионов с наибольшим числом заемщиков ...20.05.2013 НБКИ: в I квартале количество заемщиков с несколькими кредитами выросло на 10%
УрБК, Москва, 20.05.2013. По итогам I квартала текущего года количество заемщиков-физических лиц, имеющих от двух до ...