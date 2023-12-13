УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:42

В России 28,6% заемщиков имеют более трех открытых кредитов, 8,6% — более пяти

УрБК, Москва, 01.02.2024. Доля российских заемщиков, имеющих три и более открытых кредита, по состоянию на конец 2023 года достигла 28,6%. 8,6% заемщиков имеют пять и более кредитов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

В целом количество заемщиков с несколькими кредитами непрерывно растет с 2019 года. К примеру, доля тех, у кого пять и более кредитов, за два года выросла с 4,7% до 8,6%.

По словам директора по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игоря Лисянского, данная тенденция обусловлена ростом популярности у россиян кредитных карт. По состоянию на 1 июля 2023 года в России насчитывалось 23 млн держателей активных кредитных карт, что составляет 54% от общего количества банковских заемщиков.

Ранее УрБК писал о том, что в Свердловской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 62,49 млрд руб., увеличившись за год на 1%. По этому показателю Средний Урал занял шестое место среди регионов России.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.12.2023 Доля заемщиков 40-50 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 2,8 процентного пункта

УрБК, Москва, 13.12.2023. В январе-октябре 2023 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ипотечных ...

24.01.2023 НБКИ: В России доля граждан с самыми крупными кредитами в структуре заемщиков за год выросла на 1,2 процентного пункта

УрБК, Москва, 24.01.2023. В России в декабре 2022 года доля заемщиков с самыми крупными кредитами (на сумму более 3 млн ...

14.08.2018 Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами увеличилась до 5,62%

УрБК, Москва, 14.08.2018. Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами по итогам I полугодия ...

30.05.2016 В Свердловской области более 276 тыс. жителей имеют более двух кредитов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2016. Свердловская область заняла третье место среди регионов с наибольшим числом заемщиков ...

20.05.2013 НБКИ: в I квартале количество заемщиков с несколькими кредитами выросло на 10%

УрБК, Москва, 20.05.2013. По итогам I квартала текущего года количество заемщиков-физических лиц, имеющих от двух до ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (41)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18