Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил муниципалитетам свыше 18 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...13.12.2021 В Свердловской области создают департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании регионального департамента по развитию ...13.12.2021 В Свердловской области создают департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании ...20.08.2013 Муниципалитеты Свердловской области получат 23,72 млн рублей на развитие туризма
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2013. Правительство Свердловской области выделит муниципалитетам 23,721 млн руб. в рамках ...16.12.2011 Правительство Свердловской области: финансирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» будет увеличено
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2011. В 2012 году финансирование комплексной областной целевой программы «Формирование ...