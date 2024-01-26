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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил муниципалитетам свыше 18 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. По решению губернатора Евгения Куйвашева в рамках региональной программы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области» муниципалитеты получат свыше 18 млн руб. на развитие туристской инфраструктуры из региональной казны. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Субсидия будет распределена между городскими округами Среднеуральск, Богданович и Дегтярск, Кировградским и Каменск-Уральским городскими округами, а также Нижним Тагилом.

В частности, на маршруте «Большая уральская тропа» в поселке Нейво-Рудянка недалеко от Кировграда появится второй туристско-информационный центр, оборудованный кофе-зоной и санитарными блоками, а также пунктом проката туристского оборудования.

Современный визит-центр появится и на берегу Исетского озера в Среднеуральске. Центр оснастят зонами отдыха, информационными стойками для туристов и кафе.

В этом году уже успели открыть центр в деревне Нижние Таволги, а в Богдановиче гостиница «Первомайская» перестраивается в мини-отель семейного типа, дизайн которого будет сделан в космическом стиле с отсылкой к главной достопримечательности округа — «Уральскому Марсу».

Кроме того, в рамках программы в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Дегтярске и Среднеуральске появятся порядка 30 новых знаков туристской навигации, помогающих добраться к местным достопримечательностям и туристическим объектам.
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