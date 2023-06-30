«Атомстройкомплекс» закончил обустраивать территорию вокруг ЖК «Квартал энтузиастов»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего ...15.11.2022 «Атомстройкомплекс» строит жилой квартал с крытой всесезонной площадкой для детей
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Компания «Атомстройкомплекс» строит в Екатеринбурге жилой квартал с крытой всесезонной ...08.11.2021 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой очереди ЖК «Квартал Энтузиастов» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» начала строить новую очередь жилого комплекса «Квартал ...22.10.2021 «Атомстройкомплекс» реновирует частный сектор в Екатеринбурге
Компания анонсировала строительство в районе Южного автовокзала ЖК «Нескучный сад» ...04.05.2009 Сроки сдачи жилого комплекса на ул. Февральской революции в Екатеринбурге (компания «Атомстройкомплекс») перенесены на II квартал 2010 года
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2009. «Сроки сдачи жилого комплекса на улице Февральской революции в Екатеринбурге перенесены ...