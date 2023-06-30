«Атомстройкомплекс» закончил обустраивать территорию вокруг ЖК «Квартал энтузиастов»

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» закончила строительство социальной инфраструктуры на территории жилого комплекса «Квартал энтузиастов», располагающегося в границах улиц Ползунова — Даниловская — Краснофлотцев. Об этом сообщила пресс-служба компании.«На месте восьми снесенных ветхих бараков компания «Атомстройкомплекс» построила современный жилой квартал с сервисной инфраструктурой, благоустроенным двором и общественным пространством, где новоселы смогут проводить соседские мероприятия», — говорится в сообщении.Кроме того, застройщик передал администрации Екатеринбурга земельный участок рядом с детским садом, чтобы при реконструкции здания детсада можно было его увеличить.По словам начальника отдела подготовки земельных участков под строительство компании «Атомстройкомплекс» Оксаны Логиновой, при расселении устаревшего жилого фонда (для строительства на его месте новых зданий) девелопер работает с каждой семьей индивидуально.«Например, если в семье есть маломобильные люди, которым важно жить на первом этаже, идем навстречу», — отметила О. Логинова.