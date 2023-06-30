УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:24

«Атомстройкомплекс» закончил обустраивать территорию вокруг ЖК «Квартал энтузиастов»

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Компания «Атомстройкомплекс» закончила строительство социальной инфраструктуры на территории жилого комплекса «Квартал энтузиастов», располагающегося в границах улиц Ползунова — Даниловская — Краснофлотцев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» закончил обустраивать территорию вокруг ЖК «Квартал энтузиастов»

«На месте восьми снесенных ветхих бараков компания «Атомстройкомплекс» построила современный жилой квартал с сервисной инфраструктурой, благоустроенным двором и общественным пространством, где новоселы смогут проводить соседские мероприятия», — говорится в сообщении.

Кроме того, застройщик передал администрации Екатеринбурга земельный участок рядом с детским садом, чтобы при реконструкции здания детсада можно было его увеличить.

«Атомстройкомплекс» закончил обустраивать территорию вокруг ЖК «Квартал энтузиастов»

По словам начальника отдела подготовки земельных участков под строительство компании «Атомстройкомплекс» Оксаны Логиновой, при расселении устаревшего жилого фонда (для строительства на его месте новых зданий) девелопер работает с каждой семьей индивидуально.

«Например, если в семье есть маломобильные люди, которым важно жить на первом этаже, идем навстречу», — отметила О. Логинова.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.06.2023 «Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего ...

15.11.2022 «Атомстройкомплекс» строит жилой квартал с крытой всесезонной площадкой для детей

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Компания «Атомстройкомплекс» строит в Екатеринбурге жилой квартал с крытой всесезонной ...

08.11.2021 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой очереди ЖК «Квартал Энтузиастов» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» начала строить новую очередь жилого комплекса «Квартал ...

22.10.2021 «Атомстройкомплекс» реновирует частный сектор в Екатеринбурге

Компания анонсировала строительство в районе Южного автовокзала ЖК «Нескучный сад» ...

04.05.2009 Сроки сдачи жилого комплекса на ул. Февральской революции в Екатеринбурге (компания «Атомстройкомплекс») перенесены на II квартал 2010 года

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2009. «Сроки сдачи жилого комплекса на улице Февральской революции в Екатеринбурге перенесены ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (40)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18