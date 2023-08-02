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Вчера, 10:25

Промышленное производство в России выросло на 3,5% в 2023 году

УрБК, Москва, 01.02.2024. Промышленное производство в России в течение 2023 года выросло на 3,5%. Об говорится в докладе Росстата «О промышленном производстве в 2023 году».

«Индекс промышленного производства составил: в 2023 году по сравнению с 2022 годом — 103,5%», — говорится в документе.

В декабре 2023 года промышленное производство выросло на 2,7% по сравнению с декабрем 2022 года и на 9,7% относительно ноября 2023 года. Больше всего в 2023 году увеличился показатель в таких отраслях, как производство компьютеров, электроники и оптики (32,8%), производство готовых металлических изделий (27,8%) и производство транспорта (25,5%).
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