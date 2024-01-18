В Свердловской области ожидаются небольшой снегопад и оттепель

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается ветреная погода. Порывы ветра местами ...15.01.2024 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...09.10.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об ...05.12.2022 В Свердловской области прогнозируют небольшой снег и ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и небольшой снег. Об ...01.02.2021 В Свердловской области ожидаются сильные снегопады
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Свердловской области со 2 февраля 2021 года ожидается новая серия снегопадов. По ...