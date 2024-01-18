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Вчера, 17:22

В Свердловской области ожидаются небольшой снегопад и оттепель

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. На территории Свердловской области 1-2 февраля ожидается небольшой снегопад. Об этом сообщается на официальном сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«1-2 февраля в Свердловской области ожидается местами небольшой снег, 3-5 февраля при движении небольшого фронтального циклона ожидается, что снег умеренной интенсивности выпадет повсеместно», — предупреждают синоптики.

Также на Среднем Урале ожидается слабая оттепель. Температура воздуха в эти дни будет на 3-5 градусов выше нормы. 3-5 февраля на западе области температура может подняться до минус 1 градуса по Цельсию, а 6-7 февраля вероятна слабая оттепель (днем прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов).
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