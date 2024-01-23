Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро —на 18 коп.

УрБК, Москва, 31.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 января 2024 года. Курс доллара США снизился на 32,03 коп., до 89,28 руб., евро — на 18,82 коп., до 96,78 руб.