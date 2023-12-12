УБРиР присоединится ко всероссийскому марафону по финансовой грамотности ФИНФИН 2024

IT-департамент УБРиР возглавил стипендиат MBA по управлению в сфере информтехнологий Антон Суворов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил онлайн-программу по финансовой ...

Минфин РФ и Банк России готовят стратегию повышения финансовой грамотности до 2030 года

УрБК, Москва, 27.12.2022. Минфин РФ и Банк России планируют в течение I квартала 2023 года представить для обсуждения ...