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УБРиР присоединится ко всероссийскому марафону по финансовой грамотности ФИНФИН 2024

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) станет участником VII конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности ФИНФИН 2024. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

В нынешнем году мероприятие сочетает два формата — региональный однодневный марафон и конференцию в Москве. Марафон пройдет 31 января поочередно в семи городах страны: Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Краснодаре и Калининграде. От Екатеринбурга на марафоне выступит президент УБРиР Алексей Долгов.

Дискуссия, во время которой участники рынка поделятся практиками в сфере финансового просвещения, стартует в Екатеринбурге в 11 часов по уральскому времени. Тема разговора — «Материалы по финансовой грамотности: интеллектуальная собственность + инструмент для лояльности клиентов. Будем делиться?».

«У нашего банка наработана серьезная экспертиза в сфере реализации проектов по повышению финансовой грамотности, и нам есть, чем поделиться с профессиональным сообществом. Проект УБРиР «Гид по финансам» включает активности от очных занятий для дошкольников до масштабного онлайн-курса «Кошелек и жизнь» с видеоуроками на сайте gidpofinansam.com. Мы рассматриваем финансовое просвещение как важную и долгосрочную инвестицию в доверие наших клиентов», — рассказал Алексей Долгов.

Напомним, что ежегодная конференция ФИНФИН, организованная Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) совместно с Ассоциацией НАУМИР, ставит своей основной целью формирование осознанного поведения граждан на финансовом рынке.

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте проекта наумир.рф.
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