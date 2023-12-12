УБРиР присоединится ко всероссийскому марафону по финансовой грамотности ФИНФИН 2024

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Директором департамента развития информационных технологий Уральского банка ...31.08.2023 УБРиР открывает бесплатный курс по финансовой грамотности
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил онлайн-программу по финансовой ...27.12.2022 Минфин РФ и Банк России готовят стратегию повышения финансовой грамотности до 2030 года
УрБК, Москва, 27.12.2022. Минфин РФ и Банк России планируют в течение I квартала 2023 года представить для обсуждения ...09.12.2022 Лучшие практики по повышению финансовой грамотности в УрФО будут использованы по всей стране
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге состоялась межрегиональная конференция, организованная Банком России и ...05.12.2017 Правительство Свердловской области и Банк России заключили договор о повышении финансовой грамотности граждан
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Правительство Свердловской области и Банк России заключили соглашение о совместной ...