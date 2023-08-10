В Екатеринбурге спрос на покупку готовых компаний и франшиз за год вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» в Екатеринбурге и Свердловской области вырос на 16% год к году.



Согласно исследованию сервиса, самыми востребованными сферами бизнеса для покупки в Екатеринбурге и области в прошлом году стали пункты выдачи заказов (17%), общественного питания (15%), а также интернет-магазины (12%).



Лидерами по приросту спроса на покупку готовых компаний и франшиз стали онлайн-магазины (+125% год к году). За ними следуют стоматологические и медицинские клиники (+38%), а также бизнес в сфере развлечений (+35%).