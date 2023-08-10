УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:03

В Екатеринбурге спрос на покупку готовых компаний и франшиз за год вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» в Екатеринбурге и Свердловской области вырос на 16% год к году.

Согласно исследованию сервиса, самыми востребованными сферами бизнеса для покупки в Екатеринбурге и области в прошлом году стали пункты выдачи заказов (17%), общественного питания (15%), а также интернет-магазины (12%).

Лидерами по приросту спроса на покупку готовых компаний и франшиз стали онлайн-магазины (+125% год к году). За ними следуют стоматологические и медицинские клиники (+38%), а также бизнес в сфере развлечений (+35%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.08.2023 В Екатеринбурге на 15% вырос спрос на покупку готового бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Во II квартале 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Екатеринбурге ...

26.04.2023 Интерес предпринимателей Среднего Урала к покупке готового бизнеса за год вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Интерес предпринимателей Свердловской области к покупке готового бизнеса в I квартале ...

13.07.2022 Спрос на готовый бизнес в Екатеринбурге за год вырос на 21%

Спрос на готовый бизнес (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге во II квартале 2022 года ...

08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей

В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила 650 тыс. руб. Это больше ...

08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Январь 2024 (535)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18