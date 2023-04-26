В Екатеринбурге на 15% вырос спрос на покупку готового бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Во II квартале 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Екатеринбурге вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «Авито».



Самыми популярными категориями в общей структуре спроса стали предприятия общественного питания (доля — 16%), пункты выдачи заказов (14%), компании из сферы услуг (12%). При этом самые высокие темпы роста спроса показали интернет-магазины, компании, связанные с красотой и уходом, а также предприятия общественного питания.



«С одной стороны, сформировавшийся на фоне экономических изменений последних лет тренд на развитие собственного дела становится все более привлекательным видом деятельности для граждан. С другой, многообразие вариантов вложений в бизнес — от приобретения уже готовой компании или франшизы до покупки доли или участия в бизнесе в качестве со-инвестора — дает возможность выбора наиболее подходящей модели инвестирования», — отметил руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский.