В Екатеринбурге на 15% вырос спрос на покупку готового бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Интерес предпринимателей Свердловской области к покупке готового бизнеса в I квартале ...13.07.2022 Спрос на готовый бизнес в Екатеринбурге за год вырос на 21%
Спрос на готовый бизнес (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге во II квартале 2022 года ...13.07.2022 Спрос на готовый бизнес в Екатеринбурге за год вырос на 21%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. Спрос на готовый бизнес (число запрошенных контактов продавца на платформе) в ...08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей
В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила 650 тыс. руб. Это больше ...08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила ...