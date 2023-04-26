УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:43

В Екатеринбурге на 15% вырос спрос на покупку готового бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Во II квартале 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Екатеринбурге вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «Авито».

Самыми популярными категориями в общей структуре спроса стали предприятия общественного питания (доля — 16%), пункты выдачи заказов (14%), компании из сферы услуг (12%). При этом самые высокие темпы роста спроса показали интернет-магазины, компании, связанные с красотой и уходом, а также предприятия общественного питания.

«С одной стороны, сформировавшийся на фоне экономических изменений последних лет тренд на развитие собственного дела становится все более привлекательным видом деятельности для граждан. С другой, многообразие вариантов вложений в бизнес — от приобретения уже готовой компании или франшизы до покупки доли или участия в бизнесе в качестве со-инвестора — дает возможность выбора наиболее подходящей модели инвестирования», — отметил руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.04.2023 Интерес предпринимателей Среднего Урала к покупке готового бизнеса за год вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Интерес предпринимателей Свердловской области к покупке готового бизнеса в I квартале ...

13.07.2022 Спрос на готовый бизнес в Екатеринбурге за год вырос на 21%

Спрос на готовый бизнес (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге во II квартале 2022 года ...

13.07.2022 Спрос на готовый бизнес в Екатеринбурге за год вырос на 21%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. Спрос на готовый бизнес (число запрошенных контактов продавца на платформе) в ...

08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей

В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила 650 тыс. руб. Это больше ...

08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (267)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18