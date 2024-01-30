Спрос на готовый бизнес и франшизы в сфере красоты на Среднем Урале вырос на 43% в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Интерес свердловчан к покупке готового бизнеса и франшиз в сфере красоты и ухода в I ...