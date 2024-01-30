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Вчера, 17:55

Спрос на готовый бизнес и франшизы в сфере красоты на Среднем Урале вырос на 43% в I квартале 2024 года

Интерес свердловчан к покупке готового бизнеса и франшиз в сфере красоты и ухода в I квартале 2024 года вырос на 43%, пишет пресс-служба сервиса объявлений «Авито».

«Бизнес в сфере красоты и ухода показал самый значительный рост спроса за квартал — интерес к нему вырос на 43%. В топ-3 по росту интереса также вошел бизнес в категории туризма (41%) и сельского хозяйства (30%)», — говорится в сообщении.

Рост спроса на покупку готовых компаний и франшиз в Свердловской области на «Авито» составил 5% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Также свердловчане стали активнее привлекать инвестиции. Наблюдается рост в категории сельского хозяйства (39% против 27% в IV квартале 2023 года) и категории производства (7% против 4%).
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