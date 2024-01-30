Спрос на готовый бизнес и франшизы в сфере красоты на Среднем Урале вырос на 43% в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Интерес свердловчан к покупке готового бизнеса и франшиз в сфере красоты и ухода в I ...30.01.2024 В Екатеринбурге спрос на покупку готовых компаний и франшиз за год вырос на 16%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» в ...26.04.2023 Интерес предпринимателей Среднего Урала к покупке готового бизнеса за год вырос на 29%
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Интерес предпринимателей Свердловской области к покупке готового бизнеса в I квартале ...08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей
В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила 650 тыс. руб. Это больше ...08.10.2021 В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале составила 650 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса в III квартале 2021 года составила ...