В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят детский сад для 350 детей и школу на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта ...26.12.2023 В рамках программы КРТ будут перестроены еще два квартала Екатеринбурга площадью 61,7 тысяч кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ) будут ...19.10.2023 В Екатеринбурге за 2023 год отремонтировано 43 участка автодорог общей площадью 517, 2 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов после осмотра объектов благоустройства и ...20.07.2022 В Екатеринбурге на два года закроют движение транспорта по улице Рощинской
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В Екатеринбурге на период с 5 августа 2022 по 1 октября 2024 годов ограничат движение ...30.06.2022 В Екатеринбурге до октября закроют движение транспорта по переулку Отпускников
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. В Екатеринбурге на период с 20 июля по 1 октября 2022 года будет закрыто движение ...