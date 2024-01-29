В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят детский сад для 350 детей и школу на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В границах улиц Просторной, Рощинской и Молодогвардейцев в Екатеринбурге будут построены детский сад для 350 детей, школа на тысячу мест и многоэтажные дома. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Помимо этого, будут благоустроены близлежащие территории и реконструированы два участка улично-дорожной сети (УДС): на ул. Дарвина (от улицы Молодогвардейцев до Рощинской) длиной 370 метров и на улице Гаршина протяженностью 150 метров.



Для освоения территории застройщику необходимо будет выкупить у владельцев шесть земельных участков общей площадью 2,6 тыс. кв. м. Программа развития данной площадки рассчитана до 2035 года.