На Среднем Урале ОРВИ за неделю заразилась 41 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области с 22 по 28 января зарегистрирована 41 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это соответствует ситуации прошлой недели и среднему многолетнему уровню.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди заболевших 61,9% составляют дети.



В Екатеринбурге за указанный период выявлено 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 1,4% ниже уровня прошлой недели и на 14,4% меньше средних многолетних значений.