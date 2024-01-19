Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.

УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 9,31 коп., до 89,60 руб., евро — снизился на 11,68 коп., до 96,97 руб.