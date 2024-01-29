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29.01.2024

В Екатеринбурге назвали восемь парков, претендующих на благоустройство в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат финансирование для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий в ходе брифинга сообщил, что в голосовании, которое началось в январе на портале «Госуслуги», приняли участие 9 тыс. 059 человек.

Так, в список победителей вошли «Преображенский парк» (вторая очередь, второй этап), бульвар по ул. Посадской, парк «Семь ключей», «Основинский парк», Парк 50-летия ВЛКСМ, Парк 50-летия Советской власти, бульвар по ул. Культуры (от ул. Машиностроителей до ул. Фестивальной) и парк Солнечные аллеи (второй этап).

«Не стоит отчаиваться, все территории, например, парк-стадион Химмаш, за который было отдано много голосов, будут со временем благоустроены. Помимо федерального финансирования, есть социально ответственный бизнес, представители которого облагораживали территории за свой счет. И сад Энгельса тому яркий пример», — подытожил Виктор Юровицкий.

Результаты голосования утверждены муниципальной комиссией. В настоящее время ведется подготовка к летнему голосованию, где объекты-победители продолжат соревноваться за право быть благоустроенными в 2025 году в первую очередь.
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