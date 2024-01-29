В Екатеринбурге назвали восемь парков, претендующих на благоустройство в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...04.05.2022 Преображенский парк лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге приняли участие уже 52 ...19.04.2022 В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге уже приняли участие более 5,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства в рамках ...07.04.2022 В Екатеринбурге на следующей неделе начнется голосование за благоустройство объектов в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства в ...29.01.2021 В Екатеринбурге в 2022 году благоустроят общественную территорию «Солнечные аллеи» и парк «Преображенский»
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной ...