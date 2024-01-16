Екатеринбургские власти утвердили планировку нового жилого квартала в районе Сибирского тракта

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...24.06.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился построить новый корпус школы и детсад на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести общественные обсуждения по ...08.08.2019 Вместо нового зоопарка в Екатеринбурге построят объекты «Универсиады-2023»
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Администрация Екатеринбурга разрешила Группе Синара начать разработку проекта ...