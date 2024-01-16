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Екатеринбургские власти утвердили планировку нового жилого квартала в районе Сибирского тракта

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории в границах улицы Куйбышева — Комсомольского путепровода — Сибирского тракта — полосы отвода железной дороги.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом месте к 2033 году предполагается построить новый жилой квартал, где будут проживать 4,6 тыс. человек.

Помимо жилых домов, на данной территории построят детский сад на 100 мест, создадут паркинги на 731 машино-место. Также здесь появятся новые общественные объекты, спортивные и игровые площадки.
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