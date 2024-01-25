Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 26.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 85,97 коп., до 89,52 руб., евро — на 45,8 коп., до 97,09 руб.