Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 26.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2024 года. Курс ...25.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2024 года. Курс ...19.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2024 года. Курс ...18.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...