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Вчера, 16:41

В правительстве РФ оценили экологические инициативы предприятий Свердловской области в рамках федерального проекта «Чистый воздух»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко 26 января в ходе пленарной сессии «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» в рамках Дня экологии на выставке-форуме «Россия» в Москве высоко оценила экологические инициативы предприятий Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента информполитики региона.

По ее словам, предприятия «ЕВРАЗа» на Урале и в Кузбассе служат ярким примером экологически ответственного бизнеса.

«На этих предприятиях применяется технология конечного охлаждения коксового газа, что снижает на 75% выбросы отравляющих воздух веществ», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Чистый воздух» ведется работа по снижению выбросов от объектов транспортной инфраструктуры, коммунальной и социальной инфраструктур, промышленных предприятий, расположенных в городе.

Кроме того, благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, под контролем которого реализуются региональные проекты «Чистый воздух» и «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология», направившего в 2022 году городу более 800 млн руб. на приобретение трамваев, сегодня практически весь общественный транспорт Нижнего Тагила переведен на газомоторное топливо.

В планах у города к 2026 году сократить общий объем выбросов на 21,52%.
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