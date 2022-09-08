В правительстве РФ оценили экологические инициативы предприятий Свердловской области в рамках федерального проекта «Чистый воздух»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. На ЕВРАЗ НТМК состоялась проверка объектов, включенных в реализацию федерального ...11.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение средств на обновление общественного транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Свердловской области утверждены поправки в госпрограмму, которые предусматривают ...13.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам взять на контроль мероприятия по улучшению экологии Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В ближайшие два года Свердловская область получит 1,6 млрд руб., выделенных в рамках ...31.05.2022 Нижнему Тагилу выделят более 1,6 млрд рублей по нацпроекту «Экология»
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Нижнему Тагилу выделят в 2022-2023 годах более 1,6 млрд руб. на реализацию федерального ...24.03.2022 ЕВРАЗ НТМК в рамках проекта «Чистый воздух» снизит выбросы вредных веществ в атмосферу на 350 тонн
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. ЕВРАЗ НТМК представил результаты создания и модернизации объектов в рамках федерального ...