В екатеринбургском комплексе апартаментов «Свобода Residence» открылся семейный ресторан «Ива»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Директор агентства коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» Сергей Кравчук ...18.10.2022 «Атомстройкомплекс» достроил вторую очередь комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. «Атомстройкомплекс» выполнил строительство второго дома многофункциональных ...26.05.2022 Ресторатор Валентин Кузякин откроет новое заведение в здании «Атомстройкомплекса» «Свобода Residence»
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Уральский ресторатор Валентин Кузякин откроет новое заведение сети Engels в ...25.06.2021 Проект «Атомстройкомплекса» «Свобода Residence» в Екатеринбурге стал победителем премии Urban Awards
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence» — стал ...17.11.2020 «Атомстройкомплекс» установит в апарт-комплексе «Свобода Residence» современную систему звукоизоляции
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Специалисты провели работу по усилению звукоизоляции в межэтажных перекрытиях во второй ...