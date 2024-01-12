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В екатеринбургском комплексе апартаментов «Свобода Residence» открылся семейный ресторан «Ива»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. На первом этаже комплекса апартаментов «Свобода Residence», построенного девелопером «Атомстройкомплекс», открылся семейный ресторан русской и европейской кухни «Ива». Как отметили в пресс-службе застройщика, в ресторане могут разместиться 115 человек.

В екатеринбургском комплексе апартаментов «Свобода Residence» открылся семейный ресторан «Ива»

Помимо «Ивы», в здании также работают бар «Черновик», кондитерская Maria и кафе «Поль Бейкери». Кроме того, в нем располагаются танцевальная студия и другие учреждения.

В екатеринбургском комплексе апартаментов «Свобода Residence» открылся семейный ресторан «Ива»

«Мы пониманием, какие заведения важно иметь жителям в шаговой доступности. Еще на стадии проектирования мы планировали заведения общепита, пространства оборудовали так, чтобы работа заведений не мешала жителям дома. Для этого интегрировали отдельную вентиляцию, жироуловители и другие решения, которые превращают работу заведения во благо для горожан, а не повод для конфликтов», — отметила заместитель директора по строительству «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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