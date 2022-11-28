Объем стрит-ритейла в жилых комплексах Екатеринбурга составляет от 5% до 7%

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Директор агентства коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» Сергей Кравчук сообщил, что в строящихся и проектируемых жилых кварталах Екатеринбурга растет объем коммерческой недвижимости. В среднем площади стрит-ритейла сейчас составляют 5-7% от общей площади жилого комплекса.По его словам, сегодняшняя индустрия коммерческой недвижимости претерпевает значительные изменения, покупатели хотят видеть площади максимально подготовленными под свои задачи и требования, без дополнительных вложений на реконструкцию.«Атомстройкомплекс» находит инвесторов и будущих арендаторов еще на стадии проектирования объекта и закладывает технические решения под конкретный бизнес, что позволяет нам реализовывать коммерческие помещения в наших комплексах в качестве готового инвестиционного проекта», — сообщил Сергей Кравчук.Еще один тренд, который наблюдают эксперты рынка коммерческой недвижимости, — рост спроса на помещения под фитнес-клубы и медицинские учреждения.«Атомстройкомплекс» следит за трендами и, применяя опыт, полученный в ходе проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры, включает такие площади в свои проекты. Например, сейчас компания строит крупный фитнес-центр с 25-метровым бассейном и планирует размещение медицинского центра площадью более 1 тыс. кв. м. в составе новой очереди ЖК «Балтийский» в Краснолесье.В уже завершенных проектах застройщика открыты вертебрологическая и семейная клиники, отделение сети частных детских клиник, несколько стоматологий.Размещение предприятий сферы торговли и услуг в составе жилых кварталов обеспечивает комфортную и интересную для жизни среду, а развитый стрит-ритейл повышает привлекательность жилья и отвечает принципам комплексной застройки территорий, которых придерживается «Атомстройкомплекс».«В одном из флагманских проектов «Свобода Residence» уже открыты пекарня, танцевальная школа, поликлиника МНТК «Микрохирургия глаза», в ближайшее время заработает семейный ресторан, кафе «Поль Бейкери» и бьюти-студия площадью более 500 кв. м, а в кварталах «Северное сияние» и Discovery Residence мы спроектировали галереи под офисы небольшой площади, сейчас там формируются сервисные площадки, где жители смогут решить все свои бытовые вопросы», — отмечает Сергей Кравчук.В ближайшее время в этих галереях откроются точки известных сетей, таких как Simple Coffee, «Поль Бейкери» и «Жизньмарт», а в строящихся жилых комплексах на Широкой Речке, в Академическом и Пионерском уже предусмотрены встроенные коммерческие блоки.