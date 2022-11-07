Компания «Атомстройкомплекс» представила девелоперам из других городов инновационные решения в строительстве жилых комплексов

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...

«Атомстройкомплекс» достроил вторую очередь комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. «Атомстройкомплекс» стал призером федерального конкурса Green roof challenge в ...

«Атомстройкомплекс» получил серебряный диплом Green roof challenge за проект открытой квартиры на кровле дома «Свобода Residence»

Многофункциональный комплекс SVOBODA Residence в Екатеринбурге официально получил класс умного дома

Проект «Атомстройкомплекса» «Свобода Residence» в Екатеринбурге стал победителем премии Urban Awards

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence» — стал ...