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Компания «Атомстройкомплекс» представила девелоперам из других городов инновационные решения в строительстве жилых комплексов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Компания «Атомстройкомплекс» представила девелоперам из других городов России инновационные решения в новых жилых комплексах. Обмен опытом прошел в рамках отраслевой экскурсии, организованной порталом ЕРЗ.рф, сообщает пресс-служба уральского застройщика.

Компания «Атомстройкомплекс» представила девелоперам из других городов инновационные решения в строительстве жилых комплексов

«Екатеринбург уже закрепил за собой звание столицы продуктового девелопмента, и принимает большое количество деловых туристов из центральных областей и регионов. Уральский рынок недвижимости — один из самых конкурентных и свободных, что рождает повышенное внимание к деталям и рост продуктовых качеств; нам есть, чем поделиться и что показать. Девелоперы приходят на объекты компании «Атомстройкомплекс» перенимать опыт: как в рамках региональных бюджетов производить качественный современный продукт, который получает награды федерального и международного уровней», — подчеркнула заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

Так, в многофункциональном комплексе бизнес-класса «Свобода Residence» специалистам из других регионов РФ продемонстрировали автоматические системы проветривания, улучшенную шумоизоляцию, умную систему безопасности, которая анализирует поведение посетителей с помощью нейросетей, а также бесконтактный доступ в комплекс, реализованный при помощи BLE-меток для обеспечения комфорта и безопасности резидентов. Делегация оценила необычную организацию общественного пространства в закрытом дворе комплекса в формате трехкомнатной квартиры под открытым небом, а также эксперимент по краткосрочной аренде парковочных мест в подземном паркинге.

Компания «Атомстройкомплекс» представила девелоперам из других городов инновационные решения в строительстве жилых комплексов

Отметим, что «Атомстройкомплекс» регулярно принимает на своих объектах профессиональные делегации и охотно делится опытом. Сотрудники компании, в свою очередь, также регулярно посещают урбан-туры в других городах и странах, чтобы знакомиться с опытом коллег, перенимать лучшие практики и способствовать тому, чтобы стандарты строительства в Екатеринбурге постоянно повышались.

Напомним, что ЖК «Свобода Residence» получил премию Urban Awards-2021 в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов» за техническое оснащение, архитектуру, благоустройство, инфраструктуру, «включенность» в городскую среду. Комплекс одним из первых в России удостоен статуса «умного дома», награжден серебряным дипломом Green roof challenge в номинации «Общественные пространства».

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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