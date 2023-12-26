В Екатеринбурге на площадке Музея наива 3 февраля пройдет мастер-класс «Реверсная живопись на стекле»

В Музее наива открылась выставка работ хорватских художников в технике реверсной живописи на стекле ...04.07.2023 Пополнение наивной коллекции
В Музей ИЗО поступили новые работы хорватских наивных художников ...30.06.2023 Музей наива в Екатеринбурге готовит к выставке новую коллекцию произведений хорватских художников
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию наивного ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...17.03.2023 Живопись на стекле
В Музее наива в Екатеринбурге открывается выставка уральской художницы Оксаны Анчаровой ...