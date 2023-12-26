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В Екатеринбурге на площадке Музея наива 3 февраля пройдет мастер-класс «Реверсная живопись на стекле»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в субботу, 3 февраля, пройдет мастер-класс уральской художницы Оксаны Анчаровой «Реверсная живопись на стекле». Занятие начнется в 15.00 по адресу улица Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба музея.

В Екатеринбурге на площадке Музея наива 3 февраля пройдет мастер-класс «Реверсная живопись на стекле»
Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ

На авторском мастер-классе в рамках выставки хорватского наива «Генеральное поступление» художница Оксана Анчарова поделится авторской техникой, а также расскажет о тонкостях обратного рисования на стекле.

«Исключительность феномена хорватского наивного искусства во многом обусловлена сложной исполнительской техникой. Художники-крестьяне пишут свои картины на обратной стороне стекла. Живопись наносится послойно в обратном порядке: от авторской подписи, деталей переднего плана к общему фону. Красочный слой накладывается автором на одну сторону стекла, а рассматривается зрителем сквозь его толщу», — сообщается в анонсе мероприятия.

В ходе мастер-класса каждый участник создаст свою картину акриловыми красками на стекле по мотивам работ хорватских художников.

Напомним, что в Музее наива в конце прошлого года открылась экспозиция «Генеральное поступление. Шедевры хорватского наива из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Увидеть уникальные работы европейских художников, которые теперь входят в фонд музея, можно будет до 11 февраля 2024 года.
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