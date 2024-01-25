Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 47 коп.

УрБК, Москва, 26.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 37,33 коп., до 88,65 руб., евро — на 47,08 коп., до 96,63 руб.