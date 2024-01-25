Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 114,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 22 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 114 тыс. 139 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц не изменился.