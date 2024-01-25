Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 114,1 тыс. рублей

По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 113 тыс. 900 руб. ...19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...20.11.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111,9 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 13 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 921 руб. ...20.11.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111,9 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. По состоянию на 13 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...