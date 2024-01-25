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25.01.2024

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 114,1 тыс. рублей

По состоянию на 22 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 114 тыс. 139 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц не изменился.
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