МВД начало массовую проверку натурализованных россиян

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Турецкие власти приняли решение усложнить процедуру получения гражданства при покупке ...26.12.2014 Украинский боксер намерен получить российское гражданство
Украинский боксер Алексей Олейник обратился за получением российского гражданства. Об этом сообщает газета «Известия». ...05.12.2014 40 тыс. россиян оштрафовали за утаивание двойного гражданства
40 тысяч россиян оштрафовали за сокрытие сведений об имеющемся втором гражданстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ». ...31.03.2014 Госдуме предложили наказывать россиян, скрывающих двойное гражданство
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить штрафы для россиян, скрывающих наличие двойного гражданства, ...12.03.2010 С начала 2010 года в аэропорту Кольцово пресечено 243 попытки нарушения миграционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2010. С начала 2010 года сотрудниками Управления федеральной миграционной службы по ...