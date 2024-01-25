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25.01.2024

МВД начало массовую проверку натурализованных россиян

УрБК, Москва, 25.01.2024. Министерство внутренних дел России (МВД РФ) объявило о проверке всех натурализованных россиян, сообщает портал «МВД Медиа».

Полиция планирует выяснить, не совершали ли объекты проверки после получения гражданства РФ преступления, в результате которых преступника лишают российского гражданства (насилие против представителя власти, изнасилование и незаконный оборот наркотиков).

Лишение таких лиц гражданства регламентируется статьей 22 федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». С 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесено 62 решения, отмечает портал. После отбытия наказания в местах лишения свободы таких лиц депортируют из России.
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