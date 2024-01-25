Челябинская область стала лидером по годовой инфляции среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в декабре составила 6,36% (в ноябре — 6,41%). В целом по России этот показатель выше — 7,42%.



Как сообщает пресс-служба Банка России, продовольственные товары в УрФО за год подорожали на 7,17% (в ноябре — на 6,21%). Ускорение роста цен объясняется увеличением издержек производителей. В ЦБ отмечают усилившееся подорожание куриных яиц, индейки, колбасы и пастеризованного молока.



Также ускорился годовой рост цен на непродовольственные товары — с 3,31% в ноябре до 3,86% в декабре. Это связывают с высоким потребительским спросом на товары длительного пользования.



Что касается регионов УрФО, самая высокая годовая инфляция в декабре отмечена в Челябинской области (7,31%). По данным ЦБ, на Южном Урале был зафиксирован наиболее заметный прирост цен на услуги. Причиной этого стало активное привлечение новых сотрудников промышленными предприятиями области. За счет этого в отдельных городах региона спрос на съем квартир был повышенным, а аренда за год подорожала заметно сильнее, чем в других субъектах округа.