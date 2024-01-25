Челябинская область стала лидером по годовой инфляции среди регионов УрФО

УрБК, Москва, 23.01.2024. Аналитики Банка России рассказали о замедлении инфляции в стране, сообщает пресс-служба ...16.01.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...16.09.2021 УрФО стал единственным округом, где в августе снизились темпы роста цен
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в августе 2021 года составила ...21.12.2020 В ЦБ назвали причины подорожания огурцов и картофеля в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в ноябре составила 3,9%. Это на ...24.06.2019 Годовая инфляция в Свердловской области превысила показатель по УрФО на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Годовая инфляция в Свердловской области в мае 2019 года превысила средний показатель по ...