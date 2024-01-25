В Екатеринбурге определились с концепцией благоустройства набережной южного берега Верх-Исетского пруда

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Власти Екатеринбурга объявили конкурс на разработку концепции развития набережной ...13.07.2023 В Екатеринбурге предприниматели благоустроят участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра»
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге будет благоустроен участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ...05.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты развития набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...28.01.2022 На официальном портале Екатеринбурга стартовал опрос горожан о благоустройстве набережной Верх-Исетского пруда от улицы Лоцмановых до улицы Плотников
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На официальном портале города Екатеринбурга сегодня стартовал опрос, посвященный ...29.09.2017 Градсовет подведет итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда — Исети
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга 6 октября подведет итоги конкурса на ...