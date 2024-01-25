В Екатеринбурге определились с концепцией благоустройства набережной южного берега Верх-Исетского пруда

Изображения из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда, от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Общее количество участников голосования составило 7 тыс. 239 человек, написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.Победителем голосования был признан консорциум «IND + НатУРАЛист + STEP». Концепция, предложенная специалистами, включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Также вдоль набережной появятся бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий.«Реализовывать концепцию начнем с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. Благоустройство данной территории по проекту планировки предусмотрено до 2030 года. Также в этом году откроем благоустроенный участок возле строящейся Ледовой арены», — сообщил градоначальник.