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25.01.2024

На Среднем Урале в декабре подорожали яйца и сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,3%, не изменившись по сравнению с ноябрем. В Уральском федеральном округе (УрФО) она достигла 6,4%, в целом по России — 7,42%.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, в декабре из-за повышения издержек производителей и высокого спроса в регионе произошло ускорение роста цен на продукты и промтовары. Так, переработчики мяса и молока увеличивали зарплаты на фоне кадрового дефицита и переносили эти издержки в цену продукции. В итоге выросли цены на яйца, окорочка, сливочное масло.

Кроме того, из-за более частых походов жителей Среднего Урала по ресторанам заведения общепита стали быстрее переносить растущие расходы на приобретение продуктов в цены блюд. Также из-за высокого спроса производители и поставщики промтоваров переложили в свои цены увеличение издержек от ослабления рубля. По этой причине начали быстрее дорожать отечественные машины, стройматериалы и мебель.

Согласно данным ЦБ, в регионе произошло замедление роста цен на услуги. Одной из причин этого является то, что в декабре 2023 года, в отличие от декабря годом ранее, не индексировались коммунальные тарифы. Кроме того, в регионе расширились полетные программы некоторых авиаперевозчиков и предложение в области ж/д перевозок, из-за чего цены на билеты стали расти медленнее.
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