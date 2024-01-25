Администрация Екатеринбурга ищет площадки для установки снегоплавильных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Власти Екатеринбурга с целью модернизации системы содержания улиц прорабатывают вопрос создания снегоплавильных пунктов. Сейчас муниципалитет ищет подходящие участки земли для установки оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Согласно техническому регламенту, снегоплавильни должны располагаться на пересечении границ двух-трех районов, чтобы максимально сократить плечо подвоза сразу для нескольких ДЭУ. Одновременно с этим подобное оборудование занимает около 1,5 га и требует подключения к канализационной трубе диаметром 500-600 мл.



Принцип работы снегоплавилен, отмечают в администрации, построен на том, что, после того как снег раздроблен и расплавлен, полученная вода пропускается через очистительные сооружения. В качестве источника тепла могут использоваться горячая вода из теплосетей, канализационные стоки, обратная вода ТЭЦ, газ или дизель.



Наиболее экономичным является использование энергии канализации, где даже зимой температура составляет около 18 градусов тепла.



Данный вид переработки относится к IV группе опасности и не представляет никакой угрозы, а санитарная зона вокруг пунктов составляет всего 100 м.