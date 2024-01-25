Администрация Екатеринбурга ищет площадки для установки снегоплавильных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. В Екатеринбурге в составе районных служб благоустройства созданы аварийные бригады на ...24.03.2016 Строительство очистных сооружений на реке Исеть будет завершено к августу 2016 года
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2016. Власти Екатеринбурга планируют завершить строительство очистных сооружений на реке ...11.02.2016 В Екатеринбурге к лету 2017 года появится новый комплекс очистных сооружений
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2016. К лету 2017 года в Екатеринбурге будет завершено строительство нового комплекса ...21.07.2014 Екатеринбургские власти усилят мониторинг системы ливневой канализации из-за обильных осадков
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2014. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт в связи с обильными ...26.07.2013 К отопительному сезону МУП «Екатеринбургэнерго» заменит более 30 км теплосетей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. Во время подготовки к отопительному сезону МУП «Екатеринбургэнерго» заменит более 30 км ...