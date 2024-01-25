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25.01.2024

Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 25.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 36,30 коп., до 88,28 руб., евро — на 33,91 коп., до 96,16 руб.
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