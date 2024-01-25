В офисах МФЦ Екатеринбурга появились дополнительные возможности по оформлению услуг в электронном формате

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Новые банкноты номиналом 2 000 рублей, вышедшие в обращение осенью 2017 года, уже ...

В офисах и банкоматах СКБ-банка появились новые банкноты номиналом 2 тыс. рублей

Заявление о компенсации расходов на ЖКХ в Екатеринбурге теперь можно подать через Интернет

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2013. Заявление о компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ теперь можно продать через Единый ...