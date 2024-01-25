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25.01.2024

В офисах МФЦ Екатеринбурга появились дополнительные возможности по оформлению услуг в электронном формате

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В екатеринбургских офисах МФЦ появились специально оборудованные рабочие места — секторы пользовательского сопровождения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Теперь в офисах МФЦ посетители смогут получить консультационную и организационно-техническую поддержку при подаче запросов на предоставление услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Сотрудники сектора проконсультируют о возможностях цифровых сервисов, порядке получения госуслуг, помогут отсканировать и распечатать необходимые документы.

Логин, пароль и другую личную информацию заявитель вносит самостоятельно, а специалисты лишь координируют оформление услуги.

Секторы работают по графику офисов, в которых они расположены.
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