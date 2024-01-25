В офисах МФЦ Екатеринбурга появились дополнительные возможности по оформлению услуг в электронном формате

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Новые банкноты номиналом 2 000 рублей, вышедшие в обращение осенью 2017 года, уже ...27.09.2013 Заявление о компенсации расходов на ЖКХ в Екатеринбурге теперь можно подать через Интернет
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2013. Заявление о компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ теперь можно продать через Единый ...23.03.2012 С начала марта 2012 года ОАО «СКБ-банк» установило в разных регионах 10 банкоматов
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2012. В марте 2012 года ОАО «СКБ-банк» установило 10 новых банкоматов в разных регионах ...06.05.2011 Екатеринбург признан лидером Свердловской области по переводу муниципальных услуг в электронный вид
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2011. Подписано распоряжение Правительства РФ, утверждающее перечень услуг, оказываемых ...18.11.2010 УФМС РФ по Свердловской области отклоняет каждое третье заявление, поданное гражданами в электронном виде
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2010. С начала оказания государственных услуг в электронном виде через единый портал ...