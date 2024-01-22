Администрация Екатеринбурга пообещала устранить последствия снегопадов в городе до конца недели

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 384 ...04.04.2022 Уборкой улиц Екатеринбурга 4 апреля будут заниматься 363 сотрудника дорожной службы и 174 спецмашины
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц уральской столицы выведут 363 сотрудника коммунальных служб ...04.02.2022 Днем 4 февраля на уборку улиц Екатеринбурга выйдут 308 рабочих и 170 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Из-за продолжающихся снегопадов уборка улиц Екатеринбурга от снега и грязи ...08.12.2021 На улицах Екатеринбурга сегодня уборкой занимаются 363 рабочих и 128 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. В столице Среднего Урала продолжается борьба с последствиями нестабильной погоды. На ...22.11.2021 На улицах Екатеринбурга последствия снегопада устраняют 296 рабочих и 194 спецмашины
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. После снегопадов, накрывших столицу Среднего Урала в минувшие выходные, сотрудники ...