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Вчера, 17:02

Администрация Екатеринбурга пообещала устранить последствия снегопадов в городе до конца недели

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова проинспектировали Кировский и Октябрьский районы города и положительно оценили качество уборки улиц от снега, пишет пресс-служба администрации города.

«Результаты работы видны: самые важные дороги очищены. Сейчас можно сказать, что город справился со снегопадами — осталось устранить отдельные недостатки, в том числе убрать тротуары и отдаленные части Екатеринбурга», — заметила С. Кузнецова.

«Полагаю, в течение недели все последствия снегопадов будут устранены», — резюмировал А. Бубнов.

Ранее УрБК писал о том, что уборка улиц Екатеринбурга после аномальных снегопадов ведется круглосуточно. К примеру, в минувшие выходные на улицах города работали более 1 тыс. сотрудников дорожных служб и 1,1 тыс. спецмашин, а на полигоны было вывезено порядка 35 тыс. т снега.
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