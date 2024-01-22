Администрация Екатеринбурга пообещала устранить последствия снегопадов в городе до конца недели

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вывели 384 дорожных рабочих и 216 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 384 ...