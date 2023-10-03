В 2024 году при поддержке администрации Екатеринбурга пройдет 10 выставок и форумов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. При поддержке администрации Екатеринбурга в 2024 году уральская столица примет 10 выставочных мероприятий. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации города.



В частности, в план мероприятий вошли Международная туристская выставка «Лето-2024», XI Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, IT-конгресс и выставка «Форум Будущего».



Большинство из них пройдет на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».