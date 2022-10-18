Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список выставочных мероприятий в уральской столице на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении перечня выставочных мероприятий, которые пройдут в столице Урала при официальной поддержке администрации города в 2023 году. Всего в городе состоится 11 крупных событий.



Так, сезон откроется 7 апреля Международной туристской выставкой «Лето-2023», которая в течение двух дней будет проходить в «Деловом выставочном центре» на улице Куйбышева, 44. С 18 по 22 апреля в Екатеринбурге будет идти «Выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» по адресу Экспо-бульвар, 2. «Образовательная выставка-форум SMART EXPO-Ural» запланирована на 27-29 апреля на базе «Уральского центра развития дизайна» по адресу улица Горького, 4а.



«Выставка мебели, комплектующих и оборудования для лесозаготовки, деревообработки и мебельного производства «Мебель & Деревообработка Урал» состоится с 21 по 23 сентября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». «Выставка оборудования и материалов для эстетической косметологии, парикмахерского и ногтевого сервиса Beauty Show Ural 2023» запланирована на сентябрь 2023 года на той же площадке.



X Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild традиционно пройдет там же с 3 октября по 6 октября 2023 года. Одновременно с ней в той же локации откроется Международная специализированная выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ». Следом за ними 6-7 октября на площадке «Делового выставочного центра» пройдет Международная туристская выставка Expotravel-2023.



С 17 по 19 октября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» откроется Выставка продуктов питания, оборудования, упаковки InterFood Ural совместно с выставкой оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков Foodtech Ural. Здесь же в эти даты пройдет Выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural.