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Вчера, 09:40

В Заречном дан старт работе новой линии по производству полиэтиленовых труб большого диаметра

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В Заречном 23 января заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал старт работе новой производственной линии на заводе «ИнПластПолимер». Предприятие будет выпускать полиэтиленовые трубы большого диаметра для магистральных водопроводов. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

В Заречном дан старт работе новой линии по производству полиэтиленовых труб большого диаметра
Фото: Елена Ельцова

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что Свердловская область в настоящее время переживает строительный бум жилой и коммерческой недвижимости.

«На новой линии будут выпускать напорные трубы из полиэтилена диаметром 1,2 метра для подачи воды от теплоэлектроцентралей до городов. При создании новой коммунальной инфраструктуры и ремонте действующей, компании прокладывают современные коммуникации, в том числе, полиэтиленовые трубы, которые долговечнее стальных», — подчеркнул Алексей Шмыков.

Новое оборудование позволит выпускать 8 тыс. т продукции в год.

«Пластиковые трубопроводы не подвержены коррозии, в них не появляется органика, они не выделяют запаха. Они служат не менее 50 лет и выдерживают морозы до минус 60 градусов», — рассказал управляющий «ИнПластПолимер» Андрей Лялин.

В рамках проекта создано 20 рабочих мест. Инвестиции составили 100 млн руб. Первые поставки магистральных труб планируются в города Урала и Сибири.
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