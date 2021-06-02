В Заречном дан старт работе новой линии по производству полиэтиленовых труб большого диаметра

УрБК, Челябинск, 02.06.2021. На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию ...06.04.2020 Группа ЧТПЗ поставила Газпрому свыше 60 тыс. тонн труб большого диаметра
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2020. Группа ЧТПЗ поставила в адрес ПАО «Газпром» свыше 60 тыс. т труб для строительства ...31.10.2018 Глава Южного Урала Борис Дубровский дал старт выпуску юбилейной трубы цеха «Высота 239» ЧТПЗ
УрБК, Челябинск, 31.10.2018. Сегодня в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода состоялся выпуск юбилейной ...12.09.2013 ОАО «ЧТПЗ» отгрузит более 11 тысяч тонн труб в Казахстан
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. Челябинский трубопрокатный завод завершает поставку партии труб большого диаметра ...16.02.2010 Управляющий директор ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз») Алексей Кушнарев: Возврата к проекту завода по производству труб большого диаметра не будет
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2010. «В настоящее время в России заводов по производству труб большого диаметра уже ...