ВЦИОМ: 56% россиян почти никогда не занимают деньги

УрБК, Москва, 15.02.2022. Больше половины опрошенных россиян (64%) заявили о том, что их семьи не имеют сбережений. Об ...17.08.2016 Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения
Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, следует из данных опроса ...17.08.2016 ВЦИОМ: Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения
УрБК, Москва, 17.08.2016. Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, ...13.05.2016 ВЦИОМ: 51% россиян не верят в успех при поиске новой работы в случае увольнения
УрБК, Москва, 13.05.2016. Более половины россиян (51%) считают, что им будет непросто найти равноценную работу в случае ...30.04.2014 ВЦИОМ зафиксировал рекордный рост счастья среди россиян
Около 78% россиян признались в том, что чувствуют себя счастливыми, говорится в исследовании Всероссийского центра ...