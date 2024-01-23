УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.01.2024

ВЦИОМ: 56% россиян почти никогда не занимают деньги

УрБК, Москва, 23.01.2024. 56% жителей России избегают брать деньги в долг. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут «Ведомости».

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Чаще всего жить взаймы избегает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (62%) и люди в возрасте от 60 лет (67%). Также практически никогда не берут в долг те, кто доволен своим достатком (66%).

Отметим, что двадцать лет назад — в 2004 году — только 36% россиян рассказывали, что почти никогда не занимают деньги.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.02.2022 Больше половины опрошенных россиян заявили об отсутствии сбережений

УрБК, Москва, 15.02.2022. Больше половины опрошенных россиян (64%) заявили о том, что их семьи не имеют сбережений. Об ...

17.08.2016 Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения

Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, следует из данных опроса ...

17.08.2016 ВЦИОМ: Более четверти россиян откладывают деньги на случай увольнения

УрБК, Москва, 17.08.2016. Более четверти россиян (27%) откладывают деньги на «черный день», опасаясь увольнения, ...

13.05.2016 ВЦИОМ: 51% россиян не верят в успех при поиске новой работы в случае увольнения

УрБК, Москва, 13.05.2016. Более половины россиян (51%) считают, что им будет непросто найти равноценную работу в случае ...

30.04.2014 ВЦИОМ зафиксировал рекордный рост счастья среди россиян

Около 78% россиян признались в том, что чувствуют себя счастливыми, говорится в исследовании Всероссийского центра ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18